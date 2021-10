Kiteboarding, premiato in Comune il giovane Luca Bronzi dopo il quarto posto ai Mondiali

È stato premiato in Comune il giovane campione di kiteboarding, Luca Bronzi, dopo il quarto posto conquistato ai Mondiali.

Bronzi, tesserato con la Federazione Italiana Vela (Fiv) nell’ambito della disciplina del kiteboarding, è un atleta di grande interesse nazionale.

Classe 2006, Luca sin da piccolissimo ha praticato sport acquatici con evidente naturalezza e predisposizione fin dall’età di 5 anni.

Ha iniziato per gioco a fare windsurf e dopo soli tre anni ha iniziato a frequentare le coste della Sardegna, della Sicilia e delle Isole Canarie alla ricerca di condizioni ottimali per allenarsi nelle sue specialità preferite; wave e freestyle. Soltanto qualche settimana fa, partecipando al suo primo Mondiale Juniores, come unico italiano in gara nella sua categoria ottenendo un inatteso 4° posto nella categoria U16 nella tappa francese di Saint Pier La Mer. Per questo straordinario risultato il giovane atleta pescarese è stato premiato a palazzo di città dal sindaco Carlo Masci, dall'assessore allo Sport, Patrizia Martelli, dal consigliere comunale Salvatore Di Pino e dalla vicepresidente regionale del Coni, Alessandra Berghella.

«Luca rappresenta un orgoglio per la città di Pescara», dice la Martelli, «su di lui ci sono molte aspettative, soprattutto dopo il grande risultato colto in Francia, ma questo non gli ha fatto perdere la serenità e la voglia di fare sacrifici per affermarsi ai massimi livelli nel Kiteboarding. Gli auguro veramente il meglio, e chissà se un giorno lo vedremo alle Olimpiadi».

Il primo cittadino rimarca «l’importanza dello sport come scuola di vita. Nel senso che lo sport trova forza nel sostegno delle famiglie degli agonisti; ma è sempre lo sport che restituisce soddisfazione e unisce ancora di più genitori e figli. Mi congratulo con Luca al quale auguro le migliori fortune, sperando che la prossima volta porti a Pescara un titolo mondiale».