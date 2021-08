L’esterno classe 2000 ha realizzato 407 punti con la canotta biancazzurra nelle 81 gare in cui è sceso in campo

Loris Masciopinto è il terzo giocatore riconfermato in casa Pescara Basket. L’esterno classe 2000, pescarese, ha realizzato 407 punti con la canotta biancazzurra nelle 81 gare in cui è sceso in campo.

“Sono molto felice di poter continuare a far parte della famiglia biancazzurra e sono molto carico per l’inizio della nuova stagione - ha dichiarato - Abbiamo ancora l’amaro in bocca per non essere riusciti a conquistare la promozione, dopo aver disputato un campionato eccellente”.

Nel prossimo futuro “ci aspetta una stagione molto impegnativa – afferma il giovane esterno – con tante squadre che si stanno rinforzando molto ed è proprio per questo che ci alleneremo al meglio sotto il punto di vista fisico ma anche da quello mentale per raggiungere obbiettivi importanti”.