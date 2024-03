La Lega Pro elegge il biancazzurro Davide Merola giocatore del mese

Nella stagione dei paradossi del Pescara Calcio accade che nei primi due mesi dell'anno solare 2024, che hanno fatto perdere posizioni su posizioni in classifica alla squadra, i giocatori del mese nel Girone B di Lega Pro siano proprio due biancazzurri. Se a gennaio, infatti, i follower dei canali social della Lega Pro hanno eletto Gigi Cuppone Mvp, a febbraio gli stessi hanno decretato Davide Merola il migliore del raggruppamento. 4 gol in 5 partite per lui, che ha iniziato anche marzo in rete nell'infausta trasferta di Sassari dove ha siglato la decima rete stagionale ed illuso tutti con il vantaggio pescarese. E' dunque il folletto di Santa Maria Capua Vetere il top player del mese nel Girone B. "Complimenti" si legge nel post della Lega Pro che ha ufficializzato il riconoscimento. Febbraio 2024, però, in casa Delfino verrà ricordato più che per le prestazioni del suo giocatore per la contestazione nei confronti del presidente Sebastiani, per i bruttissimi risultati in campo e per l'addio forzato di mister Zeman causa motivi di salute