Costituita la Lega Imprese Sportivi, ecco i rappresentanti abruzzesi

Nasce ufficialmente la Lega Imprese Sportive, un'associazione di categoria di cui fanno parte 55 centri sportivi d'Abruzzo.

I rappresentanti dei centri sportivi avevano già fatto squadra la scorsa primavera per dialogare con le istituzioni regionali arrivando alla riapertura degli sport da contatto amatoriali lo scorso 9 giugno.

Dopo essere tornati in piena emergenza, dal 14 ottobre sono stati costretti a chiudere nuovamente i cancelli dei loro centri sportivi, hanno costituito la Lis (Lega Imprese Sportve).

La Lega Imprese Sportive opererà in tutto il territorio nazionale come «espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali professionali e dei lavoratori autonomi che operano nell’ambito delle attività sportive e degli impianti sportivi aventi sedi e unità locale in tutta Italia». Lo scopo è quello di tutelare il mondo dello sport, soprattutto a livello amatoriale.

Come già avvenuto in precedenza i referenti per la regione Abruzzo che sono stati scelti all’unanimità:

Fabrizio Donatelli del Centro Sportivo “Taim Aut” di Cappelle sul Tavo, nelle vesti di coordinatore regionale;

delegati provinciali: Massimiliano Ferraro del “Tiki Taka Village“ di Francavilla al Mare, Giammarco Iliardi “Oasi Club e Falco Sport”, Villa Rosa di Martinsicuro, Marco Terzini del “New Dribbling” di Pescara, Alessandro Mastrogiuseppe dell’impianto sportivo “Agorà” di Sulmona e Giacomo De Angelis del Centro Sportivo “Fair Play” di Collecorvino.

Tra i vari rappresentati dell’associazione c’è anche il lancianese Vincenzo Di Rado che si occuperà dell’area formazione ed eventi e farà parte anche del Comitato Scientifico. Il mondo delle imprese sportive fa fronte comune in un momento storico delicato, non solo per lo sport. La Lis Abruzzo inoltre vuole comunicare che chiunque volesse partecipare all’associazione di categoria può mettersi in contatto con i propri referenti provinciali o con il referente regionale.