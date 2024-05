L'atleta pennese Laila Ermano è oro ai campionati italiani "Master" di karate

L'atleta pennese Laila Ermano è medaglia d'oro ai campionati italiani assoluti 2024 di karate nella categoria kata femminile Master A. La vittoria è arrivata al termine del campionato ospitato al Pala Pelliccione di Osta Lido (Roma).

La notizia è arrivata presto nella città vestina così come i complimenti e gli auguri rivolti all'atleta dall'assessore comunale allo sport Emidio Camplese.

“Voglio complimentarmi con l'atleta pennese Laila Ermano e con la Vestina Karate Club per il risultato prestigioso ottenuto – dichiara - Un risultato che certifica, ancora una volta, la qualità e il prestigioso sportivo della palestra pennese considerata un punto di riferimento in Abruzzo e in Italia”.

La Vestina karate Club infatti, festeggerà il prossimo anno 30 anni di attività e di successi sia per i tanti titoli conquistati ma anche per i tanti riconoscimenti ottenuti da organismi sportivi ed enti pubblici e ne fanno una delle realtà sportive di maggior successo di Penne e di tutta l’area Vestina