La squadra del rugby in carrozzina Abruzzo pronta a partecipare al campionato italiano

Ad un anno dalla presentazione ufficiale la società sportiva Rugby in carrozzina Abruzzo è pronta per iscriversi e partecipare al campionato italiano 2024. Lo ha fatto sapere il presidente Stefano Gualtieri, che ricorda come sia l'unica società di rugby per persone con disabilità fisica. Gualtieri, da noi raggiunto, ha dichiarato:

Ad un anno di distanza il bilancio è molto positivo, abbiamo raggiunto traguardi importanti come l’acquisto di 12 carrozzine sportive specifiche per la disciplina, abbiamo oggi 12 atleti di cui 2 ragazze. Abbiamo partecipato a moltissimi eventi in regione. Siamo pronti ad iscriverci al campionato italiano 2024. Tutto ciò è stato possibile grazie all’aiuto decisivo di alcuni sponsor locali che hanno creduto nel nostro progetto e continueranno a supportarci.

Pur avendo raggiunto traguardi importanti, la nostra associazione è sempre alla ricerca di nuovi atleti con disabilità fisica (tetraplegici, amputati arti superiori, paraplegici, ecc) per aumentare l’organico.

Inoltre cerchiamo volontari che abbiano voglia di aiutarci nelle varie mansioni disponibili e vivere un’esperienza unica."

L'attività sportiva è gratuita e si svolge nel palazzetto dello sport di Cepagatti il sabato dalle 10,30 alle 12,30. Per informazioni sono disponibili le pagine Facebook e Instagram del Rugby in carrozzina Abruzzo o telefonare al numero 3483820091.