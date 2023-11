Due giovani atleti loretesi di karate conquistano titoli e medaglie nel campionato mondiale di Belgrado

Importanti successi per due giovani atleti di karate di Loreto Aprutino nel campionato mondiale Fudokan Karate Championship tenutosi a Belgrado dal 23 al 26 novembre. Come riporta l'amministrazione comunale loretese con un post sulla pagina Facebook, Massimo D’Andrea e Giacomo Di Claudio della New Dragon asd hanno ottenuto diverse medaglie: nella categoria Budo kumite juniores i due giovani atleti loretesi hanno vinto rispettivamente un oro e un argento, inoltre Massimo D’Andrea ha vinto un altro oro nella competizione a squadre (categoria Budo kumite Male 18 years and up open) ed è stato oro anche per Giacomo Di Claudio nella competizione a squadre (categoria Kumite Team Male under 21 shobu). L'amministrazione comunale ha commentato:

"Ancora complimenti alla società sportiva New Dragon, al presidente Gianluca D’Andrea e a tutti i maestri e atleti che con impegno e passione hanno portato in alto il nome di Loreto Aprutino"