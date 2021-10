Il giovane campione italiano di motocross Jimmy De Nicola premiato in Comune dal sindaco Masci

È stato premiato in Comune a Pescara il giovane campione italiano di motocross Jimmy De Nicola.

A nome dell’amministrazione comunale, nel corso di una breve cerimonia che si è tenuta a palazzo di città questa mattina, martedì 5 ottobre, il sindaco Carlo Masci e il consigliere Adamo Scurti hanno gli consegnato una pergamena di benemerenza.

De Nicola è neo campione italiano di motocross enduro categoria Prestige mx1 300.

Il ragazzo, di 25 anni, coltiva la sua grande passione sportiva già da ragazzo e nel 2017, con il passaggio sperimentale all’enduro, ha iniziato una nuova fase che lo ha portato in pochi anni a primeggiare a livello nazionale. «Oggi celebriamo un campione italiano di motocross-enduro figlio del nostro territorio, Jimmy De Nicola, che ha primeggiato nella categoria prestige mx1 300. La vittoria del campionato italiano è certamente una grande soddisfazione, ma spero che non sia un punto d’arrivo. Noi tutti ringraziamo Jimmy per aver portato fuori dall’Abruzzo il buon nome di Pescara», dice il primo cittadino.

Il presidente della Commissione Sport Adamo Scurti ha aggiunto: «La vicenda sportiva di Jimmy dimostra che anche un ragazzo che viene dalle periferie può scalare importanti risultati nella vita e nello sport. In questo caso parliamo di un giovane che oltre a essere un campione è una persona che lavora e che investe nelle gare e sulle moto il frutto della sua attività. Bisogna quindi essere orgogliosi di lui e colgo anche l’occasione per ringraziare i genitori, che oggi sono qui, perché lo hanno seguito fin dall’inizio e ai quali va riconosciuta una parte importante di merito per le vittorie che oggi celebriamo».