Pallanuoto, il pescarese Di Fulvio trascina il Settebello alla vittoria contro gli Usa alle Olimpiadi

Il Settebello allenato da Sandro Campagna e dal suo vice, il pescarese Sandro Campagna, trova la prima vittoria nel torneo di pallanuoto alle Olimpiadi di Tokyo in corso in Giappone.

Gli azzurri hanno battuto in rimonta gli Stati Uniti solo nel finale per 12-11 dopo essere stati sotto per quasi tutto l'incontro.

A trascinare la Nazionale alla vittoria è stato il campione pescarese Francesco Di Fulvio che è andato a segno 5 volte di cui uno su rigore. Di Fulvio è stato il miglior marcatore nonostante i continui raddoppi da parte degli americani che lo temevano essendo uno dei migliori pallanuotisti al mondo.