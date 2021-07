Italia - Spagna sul maxischermo: esauriti i posti a sedere al Pescara City Summer

Lo hanno comunicato gli organizzatori con un post su Facebook. Sono invece ancora disponibili i posti nell'area di sabbia per la diretta della semifinale dei campionati europei di calcio

Tutto pronto e posti a sedere esauriti al Pescara City Summer per la semifinale del campionato europeo di calcio fra Italia e Spagna che verrà proiettata in diretta su maxischermo a partire dalle 21. Gli organizzatori infatti, con un post sulla pagina Facebook ufficiale dell'iniziativa, hanno fatto sapere che i posti su prenotazione sono terminati, e restano a disposizione solo quelli su sabbia che non necessitano di essere prenotati, ma saranno assegnati fino alla capienza massima prevista.

Il Pescara City Summer si trova nella spiaggia antistante la Nave di Cascella. Anche la seconda semifinale, quella fra Inghilterra e Danimarca, sarà trasmessa domani 7 luglio sul maxischermo sempre a partire dalle ore 21.