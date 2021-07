L'Italia del basket batte la Serbia e torna alle Olimpiadi: fra i protagonisti dell'impresa il pescarese Fontecchio

La nazionale di pallacanestro batte a sorpresa la Serbia per 102 a 95 e stacca il biglietto per le Olimpiadi di Tokio. Oltre a Simone Fontecchio, in campo anche il teatino Giampaolo Ricci