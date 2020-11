Pallamano, a Pescara conto alla rovescia per Italia-Norvegia

A Pescara è scattato il conto alla rovescia per la partita di pallamano tra Italia e Norvegia. Gli Azzurri scenderanno in campo per le qualificazioni a Euro 2022 domani, 8 novembre, al PalaGiovanni Paolo II con fischio d'inizio alle ore 18.

La gara si disputerà a porte chiuse per le restrizioni anti Covid e verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e sulla pagina Facebook della Figh.

Ieri, per la seconda volta in questo raduno, la nazionale maschile di handball è stata sottoposta ai test antigenici, tutti risultati negativi. La Norvegia (due volte vice campione del mondo nel 2017 e nel 2019) arriverà a Pescara domattina con un volo charter che poi ripartirà già in serata.