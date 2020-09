È iniziata ufficialmente la stagione del Pescara Basket [FOTO]

È iniziata ufficialmente la stagione del Pescara Basket. Ieri, mercoledì 2 settembre, c'è stato infatti il raduno della squadra al PalaElettra, con le visite mediche alla Medicina dello Sport in via Tiburtina e l’aperitivo dal main sponsor Bar Pasticceria Roberto. Le partite cominceranno il prossimo 15 novembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quest'anno la compagine del presidente Di Censo e di coach Stefano Vanoncini affronterà il campionato di Serie C Gold Marche-Abruzzo-Umbria. Come si legge in una nota, "la mission imprescindibile e convinta del Pescara Basket è quella di dar spazio, in un palcoscenico più importante e competitivo, ai propri giovani, con i vari Domenico Fasciocco, Leonardo Del Sole, Loris Masciopinto, Davide Pucci e Massimo Najafi, chiamati ad avere un ruolo importante nelle rotazioni di coach Vanoncini e non quelli di semplici comparse".