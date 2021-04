Inaugurata a Montesilvano la 'Spector Padel Academy Pescara' [FOTO]

Per la giornata è stato organizzato un torneo a gironi con coppie miste, inframezzato da un’esibizione del maestro Gustavo Spector e dei suoi coach, con le principali regole dello sport ma anche i consigli per giocare al meglio "un buon padel"

Inaugurata al Magister Village di Montesilvano la 'Spector Padel Academy Pescara'. All’evento hanno partecipato l’assessore comunale allo sport, Alessandro Pompei, e il proprietario del Magister Village, Glauco Gasparini. Presente anche Gustavo Spector, presidente della società 'Spector Padel House', che ha affermato:

"Sono molto contento che la nostra prima Academy sia in Abruzzo, dopo il veloce sviluppo di questo sport in Lombardia e nel Lazio, credo che il potenziale sia davvero grande e l’impegno del Team è costante per portare una crescita solida e sana di lungo periodo in tutta Italia. Dal connubio di divertimento, socialità ed eccellenza a livello tecnico e tattico, mi aspetto grandi risultati".

Per la giornata è stato organizzato un torneo a gironi con coppie miste, inframezzato da un’esibizione del maestro Gustavo Spector e dei suoi coach, con le principali regole dello sport ma anche i consigli per giocare al meglio "un buon padel" ed evitare gli errori più comuni. Gli insegnamenti di Gustavo sono poi stati messi in pratica nel pomeriggio, per le fasi finali del torneo, con il trionfo della coppia Lanciotti-Pinciotti che ha battuto quella formata da Fracasso-Piscione.

Con un’offerta di 6 campi e la possibilità di personalizzare il proprio allenamento, lo staff tecnico della Spector Padel Academy Pescara è composto dai coach Mario Orta e Nicolàs Brusa.