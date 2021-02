Inaugurata la nuova sede del circolo velico "La Scuffia" [FOTO]

Inaugurata la nuova sede del circolo velico "La Scuffia". All'evento, tenutosi nel weekend, hanno preso parte il presidente della commissione ambiente Ivo Petrelli, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il sindaco Carlo Masci. Circa 200 soci e 32 allievi della scuola velica per un'importante realtà cittadina all’interno del porto turistico Marina di Pescara.

“Il circolo velico ‘La Scuffia’ - hanno detto Petrelli, Sospiri e Masci - guarda al futuro e alza le vele verso una nuova stagione di iniziative ed eventi, pensando con coraggio al post-Covid, quando anche dallo sport dovrà arrivare un messaggio di rinascita e di ripartenza”.

Presieduto da Marco Bovani, il circolo si è dotato di spazi su due livelli in modo da assicurare il necessario distanziamento sociale, un'aula didattica, spogliatoi per uomini, donne e disabili , e poi un terrazzo esterno che si presta a ogni genere di iniziativa. Senza dimenticare gli ambiti esterni attrezzati per la scuola di vela.

Per Petrelli, Sospiri e Masci “il dato straordinario è sicuramente l’entusiasmo con cui il circolo ‘La Scuffia’ ha portato avanti il proprio progetto di crescita associazionistica, educativa, formativa e anche strutturale. L’emergenza pandemica non ha scalfito la forza di volontà di professionisti e appassionati del settore che hanno continuato a lavorare in questi mesi per dotarsi di spazi nuovi e soprattutto consoni e adeguati alle attività sportive e aggregative che si vogliono portare avanti”.