Il 2024 del Pescara si aprirà a casa Juventus dopo la Befana

Il 2023 agonistico del Pescara sta per concludersi, dopo un vero e proprio tour de force finale, e l'ultimo atto sarà in casa contro la Fermana a due giorni dal Santo Natale, poi sarà tempo di mini riposo e, soprattutto, di calciomercato prima della ripresa delle ostilità. Il ritorno in campo per una partita ufficiale ci sarà in casa della Juventus il giorno dopo l'Epifania ad aprire il 2024 biancazzurro. La Lega Pro ha infatti ufficializzato con il comunicato n.91/DIV il programma gare della 1a giornata di ritorno nelle date e con i relativi orari (che potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive) ed il Delfino sarà di scena in Piemonte contro i bianconeri della Next Gen in data 7 gennaio con calcio di inizio fissato alle ore 14 (nel match d'andata si è registrato sugli spalti il dato più alto di spettatore in questa stagione agonistica per il club del presidente Sebastiani).

Ecco io programma completo della prima giornata nei tre gironi di Serie C:

1a GIORNATA RITORNO – 06-07-08 GENNAIO 2024

GIRONE A

ALBINOLEFFE L.R. VICENZA Sabato Ore 14.00

ARZIGNANO V. LEGNAGO SALUS Domenica Ore 14.00

GIANA ERMINIO PRO PATRIA Sabato Ore 14.00

LUMEZZANE PRO VERCELLI Lunedì Ore 20.45

NOVARA ALESSANDRIA Sabato Ore 14.00

PADOVA MANTOVA Lunedì Ore 20.30 Diretta Rai Sport

PRO SESTO PERGOLETTESE Domenica Ore 16.15

RENATE FIORENZUOLA Domenica Ore 14.00

TRENTO TRIESTINA Domenica Ore 14.00

VIRTUS VERONA ATALANTA U23 Sabato Ore 14.00

GIRONE B

ANCONA VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 16.15

AREZZO RIMINI Sabato Ore 16.15

CESENA OLBIA Domenica Ore 16.15

FERMANA CARRARESE Sabato Ore 16.15

JUVENTUS NEXT GEN PESCARA Domenica Ore 14.00

PERUGIA LUCCHESE Domenica Ore 16.15

PINETO GUBBIO Domenica Ore 16.15

SESTRI LEVANTE PONTEDERA Domenica Ore 18.30

TORRES RECANATESE Domenica Ore 14.00

VIS PESARO SPAL Sabato Ore 16.15

GIRONE C

ACR MESSINA AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 14.00

BENEVENTO TURRIS Sabato Ore 16.15

BRINDISI POTENZA Domenica Ore 18.30

CROTONE CATANIA Domenica Ore 18.30

FOGGIA TARANTO Sabato Ore 16.15

JUVE STABIA MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 18.30

LATINA AVELLINO Sabato Ore 16.15

MONOPOLI CASERTANA Sabato Ore 14.00

PICERNO VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 14.00

SORRENTO GIUGLIANO Domenica Ore 16.15