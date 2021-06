Gladius Pescara e Asd Union Fossacesia calcio: una giornata insieme a mister Fabio Vannoni

L’unione fa la forza, la condivisione rende invincibili: nello sport vale di più anzi, è prerogativa essenziale negli sport di squadra. Ecco che, nelle scorse settimane, il Centro Tecnico Gladius Pescara ha ospitato i giovani della Asd Union Fossacesia Calcio per un grande momento di sport, amicizia e lealtà. Un incontro tra associazioni sportive accomunate dalla passione rossonera: il settore giovanile dell’Asd di Fossacesia dallo scorso anno è affiliato alla Milan Academy, e la Gladius Pescara, sempre nel 2020, è stato nominata centro tecnico Ac Milan.

È stata “scelta - precisa il tecnico della Milan Academy Fabio Vannoni - per un percorso e per come hanno lavorato e per come sono organizzati ma, soprattutto per la predisposizione del presidente e dello staff di rendersi utile e capaci di ascoltare, migliorare e crescere”. Mister Vannoni, tecnico Milan Academy, è stato infatti l’ospite d’onore in una delle sue visite per l’Abruzzo. Insomma, i valori dello sport al centro della giornata svoltasi all’interno del Centro Tecnico Gladius Pescara.

“L’obiettivo dell’affiliazione - afferma Vannoni - è formare le varie località e toccare con mano come lavoriamo noi al Centro Sportivo Vismara adattandolo, ovviamente, alle singole realtà che visitiamo”.

Un momento di confronto e gioco tra mister e piccoli giocatori, il futuro del calcio italiano: “Sarebbe bello, personalmente parlando - dice mister Vannoni - si trasformino in fatti perché è un mezzo che possiamo sfruttare; investire sul settore giovanile è il segreto per arrivare ai piani alti”.