VIDEO | Il Giro d'Italia a Montesilvano tra arrosticini e tanto entusiasmo

Tanto entusiasmo a Montesilvano per il passaggio del Giro d'Italia di ciclismo. Oggi, 14 maggio, poco prima delle ore 14 è transitata la cosiddetta carovana rosa, ma la festa è iniziata molto prima. Arrosticini, pietanze tipiche abruzzesi e drink di vario genere hanno aperto le danze già dalla tarda mattinata, in un clima di vera aggregazione, ciò che lo sport dovrebbe sempre trasmettere.

In particolare lungo la via Vestina, il cosiddetto "chilometro lanciato", il colore principale era il rosa. Palloncini, stand, addobbi vari, insomma Montesilvano non si è fatta trovare impreparata al passaggio. In questo servizio, ci sarà molto folklore, molta atmosfera festaiola, non mancherà l'aspetto istituzionale e poi finalmente loro, i ciclisti.

Ciccone e Cataldo gli idoli acclamati, ma gli applausi sono stati davvero per tutti. Il sogno? Montesilvano vorrebbe un giorno, presto, ospitare una partenza o un arrivo del Giro d'Italia, anche perché la città adriatica vanta una grande tradizione ciclistica. Il sogno è per adesso nel cassetto. Per il futuro, si vedrà.

