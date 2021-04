Il Giro d'Italia torna a Spoltore per la tappa Notaresco - Termoli

A pochi mesi di distanza dal primo storico passaggio nel territorio comunale, torna il Giro d'Italia a Spoltore. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con il sindaco Di Lorito. Appuntamento al 14 maggio per il passaggio durante la tappa Notaresco - Termoli in particolare nei territori di Caprara e Santa Teresa prima di proseguire verso sud.

Dopo la partenza di Notaresco, e i passaggi a Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi Marina, Montesilvano, Cappelle Sul Tavo, la carovana rosa proseguirà verso Caprara, e poi Santa Teresa per poi dirigersi verso Villareia e chiudere la tappa a Termoli

Il sindaco ha ricordato che il passaggio del Giro d'Italia è sempre un'occasione per sistemare le strade, anche se questa volta saranno utilizzate arterie sistemate di recente dove saranno necessari solo pochi interventi.

"Ovviamente ci prepareremo come nel 2020 per addobbare la città e accogliere questa competizione come merita".