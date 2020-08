Ciclismo: il Giro d’Italia passerà sul versante pescarese della Majella

Il Giro d’Italia passerà sul versante pescarese della Majella. La 9a tappa "San Salvo-Roccaraso" dell'edizione numero 103, che si correrà in autunno, attraverserà infatti tre paesi montani della nostra provincia. Soddisfazione è stata espressa da Mario Mazzocca, ex sottosegretario regionale, che ha affermato:

«Erano molti anni che il Giro non attraversava i nostri centri. Non poteva essere diversamente, visto lo stato di degrado in cui versava la SS 487 Scafa-Caramanico-Sulmona, tornata ad Anas da circa due anni. Oggi la SS 487 non solo è nuovamente percorribile in condizioni di sicurezza ma ha posto le basi indispensabili alla concretizzazione della decisione dell'organizzazione del Giro nello scegliere nuovamente il nostro territorio».

Per la precisione, la "carovana rosa" si farà vedere a San Valentino in Abruzzo Citeriore, Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Majella, per poi valicare Passo San Leonardo e dirigersi sul versante aquilano. L'appuntamento è fissato per il prossimo 11 ottobre, dal momento che il Giro d'Italia (tradizionalmente programmato a maggio) è slittato di alcuni mesi a causa della pandemia.