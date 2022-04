Giro d'Italia, la città diventa "zona rosa" con il contest social che coinvolge proprio tutti

C'è grande attesa per la tappa del Giro d'Italia che torna a Pescara il 17 maggio e mentre la città attende si colora di “rosa”. Parte infatti sui social il contest Pescara Zona Rosa per “La vetrina più bella”, “Il piatto più rosa”, “Il drink più rosa” e “Il selfie in rosa”, quest'ultimo aperto davvero a tutti. La partecipazione è gratuita con le immagini che dovranno essere inviato per messaggio sulla pagina facebook del “Comitato tappa”. Si potrà inviare una sola fotografia per ogni sezione. L'organizzazione fa sapere che non ci sono limitazioni rispetto alla tecnica fotografica. Può essere analogica o digitale, e neanche rispetto al formato o l'orientamento dell'immagine e sì, i filtri, gli effetti e i ritocchi sono consentiti.

E' necessario che i file inviati per il concorso includano almeno nome e cognome dell’autore, siano in jpeg e della massima risoluzione consentita dallo smartphone o la fotocamera utilizzato. per poter stampare la fotografia in formato 20x30 cm. E' necessario, infine firmare l'autorizzazione presente nel regolamento per la pubblicazione della foto. Tutte le immagini che arriveranno saranno pubblicate in apposite gallery sui social e la pagina internet di Pescara Giro d'Italia. A chi farà le più belle andranno tanti gadget legati alla manifestazione. Per poter partecipare al concorso le fotografie dovranno essere inviate entro le ore 12 di venerdì 13 maggio. Il regolamento si può trovare nella pagina facebook e nella pagina instagram della tappa, oltre che nella sezione dedicata al Giro sul sito internet del Comune che sarà attiva dopo il 20 aprile.