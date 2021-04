Presentata la tappa Notaresco-Termoli che farà tappa anche nel Pescarese

Il giro d'Italia torna in Abruzzo dal 14 al 17 maggio per l’edizione 2021. Stamane la presentazione all'Aquila, alla presenza del ct della nazionale azzurra Davide Cassani e del vincitore dell'edizione 2000 Stefano Garzelli, oltre al sindaco del capoluogo regionale abruzzese Pierluigi Biondi. In tutto ci saranno tre partenze e un arrivo, con una tappa interamente aquilana perchè, come ha detto l'assessore regionale allo sport Guido Liris, "l'Abruzzo rilancia e rafforza non solo il suo rapporto con il Giro d'Italia, ma si propone tra le regioni che più di tutte insistono sui grandi eventi per uscire dall'emergenza Covid".

La corsa rosa toccherà la nostra provincia con la settima tappa Notaresco-Termoli del 14 maggio: dopo la partenza di Notaresco, e i passaggi a Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi Marina, Montesilvano, Cappelle Sul Tavo, la carovana rosa proseguirà verso Caprara, e poi Santa Teresa per poi dirigersi verso Villareia, attraversare la provincia di Chieti e chiudere infine a Termoli, non prima però di passare anche per Petacciato Marina.

Poi il 16 maggio ci sarà la Castel di Sangro-Campo Felice, interamente nella provincia aquilana, con l'arrivo sterrato verso gli impianti. Infine L'Aquila sarà sede di partenza il 17 maggio (raduno in piazza Duomo) per la tappa che si concluderà a Foligno, quando il giro lascerà la regione. "Quando il ciclismo viene in Abruzzo si aspetta sempre il meglio - ha detto il ct Cassani - Qui infatti si fa sempre ciclismo di alto livello, siamo abituati bene". L’edizione 104 del Giro d'Italia partirà sabato 8 maggio da Torino e si concluderà domenica 30 maggio, dopo 21 tappe e 3.450 km, a Milano.