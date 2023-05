Il Giro d'Italia è arrivato in città: il passaggio davanti alla cattedrale di San Cetteo [FOTO - VIDEO]

Come da cronoprogramma, poco prima delle 15 il Giro d'Italia ha attraversato alcune strade della città di Pescara. La carovana rosa, lo ricordiamo, per la seconda tappa da Teramo a San Salvo, è arrivata nel territorio comunale dalla zona nord del lungomare per poi snodarsi all'interno della città in piazza Primo Maggio, via Foscolo, via Venezia, via Chieti, il ponte d'Annunzio, via d'Annunzio e proseguendo su via Tiburtina fino a San Giovanni Teatino. Centinaia di persone hanno affollato gli spazi dedicati al pubblico accogliendo con applausi e incoraggiamenti i ciclisti e tutti i mezzi al seguito della grande e storica corsa ciclistica, oltre alle telecamere a terra e sugli elicotteri che riprendono in diretta ogni tappa del Giro.

Giro d'Italia Pescara 7 maggio