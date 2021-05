Equitazione, la pescarese Giorgia Pasetti neo campionessa italiana di dressage

Una stagione importante anche per le amazzoni abruzzesi del salto ostacoli: è infatti rosa la squadra che parteciperà alla “Coppa del Presidente” del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena

La pescarese Giorgia Pasetti, in sella a Bartabas di Fonte Abeti, è la nuova campionessa italiana gentlemen M senior di dressage. Il titolo è arrivato durante il Campionato e Criterium italiani tecnici e freestyle, in scena nell'Horses Riviera Resort di Cattolica. Una stagione importante anche per le amazzoni abruzzesi del salto ostacoli: è infatti rosa la squadra che parteciperà alla “Coppa del Presidente” del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, a Roma, giunto alla sua 88esima edizione, che si terrà dal 26 al 30 maggio.

I cinque binomi qualificati a comporre la squadra abruzzese a Villa Borghese saranno Eleonora Moscardelli (Il Cavallino Nero), Maria Francesca Di Properzio (La Cordijana), Cristina Bertoldo (Equestrian Dream), Beatrice Canella (Giuliese) e Alessia Ciccolella (Il Melo), seguite dal Capo Equipe, il consigliere Fabio Ferrara.