Nazionale femminile di calcio a 5 in raduno dopo un anno e mezzo, convocate 4 giocatrici del Montesilvano

La Nazionale femminile di calcio a 5 torna a radunarsi dopo un anno e mezzo dall'ultima uscita ufficiale (quando le azzurre vinsero la Freedom Cup a gennaio 2020 in Ucraina).

Come riferisce l'agenzia Dire, lo stop della passata stagione causa Covid-19 e il contestuale rinvio della seconda edizione dell'Europeo a marzo 2022 hanno costretto le azzurre a un lunga pausa che andrà finalmente a concludersi il prossimo 21 giugno.

Agli ordini del commissario tecnico Francesca Salvatore, infatti, la Nazionale femminile si ritroverà a Novarello. Quattro le calciatrici del Montesilvano Calcio a 5 femminile conovcate.

Interessanti novità nelle scelte, con quattro ragazze che faranno il loro esordio in un raduno della Nazionale maggiore. Salvatore ha infatti attinto a piene mani dalle indicazioni derivanti dal campionato di Serie A, ma non solo: Ilaria Ceccobelli della Best Sport, Michela Tasca del Padova, Filomena Othmani del Bitonto e Rebecca De Siena del Florida sono i volti nuovi tutti provenienti dalla Serie A2. Quattro giocatrici giovani (Othmani è '94, Ceccobelli e De Siena 2001, Tasca addirittura 2003) che ben hanno figurato nel corso della stagione con i rispettivi club, tutti promossi e ai nastri di partenza della Serie A femminile 21-22. A Novarello inizio del raduno previsto per la sera del 21 giugno, poi due giorni di doppie sedute il 22 e il 23, ultimo allenamento la mattina del 24 prima della chiusura dei lavori. Un primo passo per cominciare a preparare l'impegno di ottobre, quando le azzurre voleranno in Svezia al Main Round dove troveranno le padrone di casa, la Spagna e la Slovacchia per cercare la qualificazione alla Final Four di Women's Futsal Euro 2022.

Di seguito la lista delle convocate: - Portieri: Ana Carolina Sestari (Montesilvano), Angelica Dibiase (Città di Falconara), Maria Fontana Mascia (Lazio); - Giocatrici di movimento: Sabrina Marchese (Futsal Femminile Cagliari), Cecilia Barca (Lazio), Alessia Grieco (Lazio), Roberta Giuliano (Bisceglie Femminile), Ilaria Ceccobelli (Best Sport), Michela Tasca (Calcio Padova Femminile), Jessica Exana (Kick Off), Arianna Pomposelli (Kick Off), Bruna Borges (Montesilvano), Ludovica Coppari (Montesilvano), Aida Xhaxho (Montesilvano), Erika Ferrara (Città di Falconara), Filomena Othmani (Pol. Bitonto), Rebecca De Siena (Florida), Jessica Troiano (Granzette), Sara Boutimah (Real Statte), Nicoletta Mansueto (Real Statte).