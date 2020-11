I giocatori del Pescara Basket invitano al rispetto delle regole contro il Covid 19. E lo fanno in un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della società biancazzurra e rivolto principalmente ai più piccoli. La prima squadra, infatti, ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento al settore giovanile e mini basket in questo periodo difficile, durante il quale non ci si può ritrovare tutti insieme in campo.

Nel video, il Capitano e tutti i giocatori del Pescara Basket cercano di sensibilizzare all'uso della mascherina e al rispetto delle regole, spronando tutti i ragazzi ad allenarsi a casa e a non mollare. Per guardare e ascoltare il messaggio dei biancazzurri è sufficiente cliccare QUI.