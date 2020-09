Gianluca Alberani a 'Le Naiadi' per portare il suo concetto di team working

Gianluca Alberani è stato a 'Le Naiadi' per portare il suo concetto di team working. Per tre giorni, oltre 70 atleti da tutta Italia si sono allenati nella piscina olimpionica del centro sportivo pescarese. L’iniziativa è dell’Azura Florida Aquatics, squadra fondata dal professionista faentino che, per la prima volta in Italia, ha presentato la sua visione americana di allenamento come lavoro di squadra, dove a essere protagoniste sono proprio le società sportive con la collaborazione tra tecnici.

"Il programma - ha spiegato Alberani - ha visto gli atleti partecipare a sessioni fisiologiche e di tecniche in acqua, dryland e preparazione specifica di nuoto a secco, incontri motivazionali e di mental coaching, dedicati anche ad allenatori e genitori".

Soddisfatto il direttore generale, Nazzareno Di Matteo: “Il centro sportivo Le Naiadi ha tutte le caratteristiche per farsi notare anche oltreoceano, e questa collegiale che abbiamo ospitato ne è un’ulteriore dimostrazione”.