Il M5S attacca la Regione sulle Naiadi: "Più ostacoli che aiuti, basta battaglie politiche"

L'appello dei pentastellati Gianluca Vacca e Domenico Pettinari: "In un momento come questo, il primo obiettivo delle istituzioni è quello di aiutare i nostri cittadini, non certo metterli in difficoltà"

Il M5S, nelle persone del deputato pescarese Gianluca Vacca e del vice presidente del consiglio regionale Domenico Pettinari, attacca la Regione Abruzzo sulla vicenda delle Naiadi. In particolare, Vacca e Pettinari lanciano un appello: "In un momento come questo, il primo obiettivo delle istituzioni è quello di aiutare i nostri cittadini, non certo metterli in difficoltà".

E invece dalla Regione provengono "più ostacoli che aiuti", per cui i due pentastellati, invitando a "pensare all'interesse pubblico" e a sostenere questa storica struttura", chiedono di smetterla con il fare "battaglie politiche":

“Quello che sta andando in scena in Regione Abruzzo è l'ennesimo brutto capitolo della gestione della cosa pubblica nella città di Pescara, che rischia di far saltare per aria una gestione che, a detta di tutti, sembra essere virtuosa. Parliamo di un complesso sportivo storico che offre un servizio importante e che per molti cittadini è fonte di lavoro”.

E concludono: "Da un lato si chiede di riaprire la struttura, dall’altro però non si mette il gestore in condizione di farlo. Invitiamo quindi il centrodestra a fermarsi in questa situazione da “fuoco amico”. Ci auguriamo che presto le condizioni, anche sanitarie, permettano alle Naiadi di tornare in piena attività".