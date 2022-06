Sancito in Comune il gemellaggio sportivo fra le società di nuoto Club Aquatico Pescara e Azura Florida Aquatics

Presentato questa mattina 15 giugno in Comune a Pescara, il gemellaggio sportivo e tecnico fra il Club Aquatico Pescara e l’Azura Florida Aquatics di Fort Lauderdale di nuoto dall'assessore comunale Patrizia Martelli, alla presenza di Gianluca Alberani, direttore tecnico del centro di preparazione di Miami Azura ha formato e avuto nei suoi ranghi nuotatori e allenatori provenienti da più di 76 paesi, dalla sua fondazione nell’agosto 2013, e ha portato alla qualificazione olimpica ben dodici atleti di dieci nazionalità differenti. Alberani era accompagnato questa mattina dal presidente del Club Aquatico Riccardo Fustinoni, con il direttore tecnico e allenatore Sergio Nobilio e gli atleti Gianluca Barbera e Gloria Vitullo.

Alberani ha dichiarato:

"Ringrazio la città di Pescara e il club Acquatico per l’ospitalità. Credo che la nostra collaborazione e il relativo scambio di esperienze siano molto positivi perché grazie allo sport creiamo condizioni di crescita dei nostri giovani non solo dal punto di vista tecnico-sportivo ma anche sociale e culturale. Tra l’altro trovo il complesso delle piscine Le Naiadi di straordinario valore, certamente uno dei più belli a livello internazionale." L'assessore Martelli ha invece evidenziato come l'amministrazione comunale è sempre disponibile a far sviluppare le società sportive del territorio, auspicando che questo permetta di formare dei giovani campioni che possano portare in alto il nome di Pescara e dell’Abruzzo:

"Come con le numerose manifestazioni che abbiamo messo in campo per la bella stagione, anche questa è un’opportunità di promozione del nostro territorio, considerando che Gianluca Alberani è uno dei tecnici più affermati in circolazione."

Durante l’incontro il sindaco Carlo Masci ha portato un breve messaggio di saluto:

"Pescara ha una grande tradizione nel nuoto e nella pallanuoto, quindi non posso che salutare con favore questa iniziativa."

Il progetto di collaborazione è partito con un accordo di consulenza e con uno stage di allenamento a inizio settembre 2021 nella piscina provinciale ed è continuato costantemente con gli allenatori del club tramite contatti telefonici e video conferenze durante tutta la stagione. A Pasqua 2022 una delegazione di atleti pescaresi è partita per una settimana di collegiale a Miami, e si è potuta allenare con gli atleti del gruppo Azura effettuando due allenamenti in vasca al giorno e sessioni a terra che hanno di fatto arricchito tecnicamente i giovani abruzzesi di età compresa tra i 13 e i 18 anni. Fustinoni ha concluso:

"L’obiettivo è naturalmente quello di offrire opportunità ai nostri ragazzi, ampliando gli orizzonti ben oltre l’aspetto strettamente sportivo. Con Alberani e l’Azura siamo in costante contatto e da questo stiamo certamente traendo un valore aggiunto molto significativo."