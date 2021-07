Atletica leggera, l'abruzzese Gaia Sabbatini convocata alle Olimpiadi di Tokyo

Anche l'atleta abruzzese Gaia Sabbatini sarà alle Olimpiadi di Tokyo che inizieranno questo mese in Giappone.

A farlo sapere ufficialmente è il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio.

"Lo sport abruzzese ci regala un’altra grandissima soddisfazione!", scrive Marsilio in una condivisione su Facebook, "l’atleta teramana Gaia Sabbatini è stata convocata per Tokyo per i Giochi Olimpici in programma nella capitale giapponese dal 30 luglio all’8 agosto. La Sabbatini, che è stata scelta dal direttore tecnico Antonio La Torre, correrà i 1.500 metri assieme a Federica Del Buono".