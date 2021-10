Il driver pianellese Di Tommaso punta alla cronoscalata di Orvieto

Francesco Di Tommaso, driver di Pianella, torna protagonista ancora una volta puntando alla 48esima cronoscalata della Castellana di Orvieto per chiudere al meglio questa stagione. Per il pilota questo sarà l'ultimo impegno prima di una lunga pausa: Di Tommaso, infatti, vuole concedersi un anno sabbatico per poi riprendere le gare nel 2023.

La cronoscalata, gara valida come finale nazionale del Trofeo Italiano Velocità Montagna, è una classica, tra le corse in salita più apprezzate, e rappresenta dunque un importante appuntamento per la Peugeot 308 Rc di Di Tommaso e per la scuderia Rc Racing dei fratelli Abate. Quella di Orvieto sarà la finale nazionale del Tivm, oltre che ultima e decisiva prova del Tivm Centro. Non mancherà, poi, la competizione dedicata alle auto storiche. Facciamo, dunque, tutti il tifo per Francesco.