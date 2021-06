Pallanuoto, il pescarese Francesco Di Fulvio vince la Champions League Len con la Pro Recco

Anche stavolta il nostro concittadino è stato grande protagonista, segnando. La sua squadra ha battuto gli ungheresi del Ferencvaros per 9-6

Il pallanuotista pescarese Francesco Di Fulvio ha vinto la Champions League Len con la Pro Recco. Anche stavolta il nostro concittadino è stato grande protagonista, segnando. La sua squadra ha battuto in finale gli ungheresi del Ferencvaros (detentori del trofeo) per 9-6. I liguri diventano così campioni d'Europa per la nona volta.

Il Brescia, invece, ha conquistato il terzo posto imponendosi per 13-7 contro gli spagnoli di Barceloneta. Ricordiamo che l'atleta Di Fulvio nel 2019 è anche diventato campione del mondo con il Settebello.