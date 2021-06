Comincia la finale promozione tra Pescara Basket e Fortitudo Roma, tutto pronto per il primo atto

Comincia la finale promozione tra Pescara Basket e Fortitudo Roma. È tutto pronto per il primo atto: gara 1 si giocherà stasera, al Pala Aterno Gas & Power, dalle ore 21, agli ordini dei signori Bova di Roma e Valletta di Montesilvano.

Così coach Vanoncini in sede di presentazione: “Dopo la grande gioia per la vittoria del campionato, che purtroppo però contrariamente alle stagioni normali non porta ad alcuna promozione diretta, con solo un paio di allenamenti per prepararci ci tuffiamo in questa avventura che è lo spareggio con la Fortitudo Roma. Una squadra che abbiamo studiato e che è molto forte, come dimostrato dal fatto che abbia abbastanza dominato il girone laziale. Hanno un roster molto lungo con degli elementi assolutamente di spicco. Noi ovviamente cercheremo con così poco tempo di mettere in campo i nostri punti di forza e la nostra identità difensiva, con la speranza che questo ci consenta di impattare nel modo giusto la prima gara sul nostro terreno di gioco”.

Sono in vendita i biglietti, al prezzo unico di 5 euro, fino a un massimo di 500 come stabilito dai decreti governativi, con modalità e disposizioni di ingresso indicate nei profili ufficiali Facebook ed Instagram della società. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Pescara Basket e su Rete 8 Sport, con il commento di Mirko De Luca, a partire dalle ore 20.55 circa.