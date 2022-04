Il Palaelettra ospita le Final4 (final four) di Coppa Italia di basket in carrozzina

Due giorni di basket di alto livello a Palaelettra di Pescara grazie alle “Final4 (final four) di Coppa Italia di basket in carrozzina - Trofeo Antonio Maglio”, che vedrà in campo Briante84 Cantù, Millennium Basket Padova, Santo Stefano Avis e Deco Metalferro Amicacci Abruzzo. Appuntamento venerdì 29 e sabato 30 aprile con l'evento che è stato presentato questa mattina 21 aprile in Comune a Pescara. In città arriveranno atleti e tecnici della Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina). Le semifinali si giocheranno il 29 aprile alle 16 e alle 18,30, le finali sabato 30 alle 9,30 (terzo e quarto posto) e alle 12 (primo e secondo posto) con diretta della finalissima su Rai Sport.

Alla presentazione hanno partecipato il Carlo Masci, l'assessore alle politiche per la disabilità, Nicoletta Di Nisio, l'assessore allo sport Patrizia Martelli e il vicesindaco Gianni Santilli. Per l'Amicacci Abruzzo, oltre ad alcuni atleti, hanno partecipato i dirigenti Edoardo D'Angelo e Giuseppe Marchionni. Il sindaco ha dichiarato:

"Queste finali arrivano a Pescara, non me voglia nessuno, come riconoscimento della storia di una meravigliosa realtà del nostro territorio, l’Amicacci Abruzzo, già Polisportiva Amicacci, che negli anni ha svolto uno straordinario ruolo di divulgazione dello sport in generale e naturalmente a beneficio di quanti vivono la disabilità ma che mettono sullo stesso livello l’amore per la vita e la pratica agonistica. Questi ragazzi faranno in campo del proprio meglio, superando, come sempre, qualsiasi limite." L'assessore Di Nisio ha aggiunto che chi viene a vedere una partita di basket in carrozzina si gode uno spettacolo sportivo, che rappresenta un grande risultato culturale. Il vicesindaco Santilli:

"Alle partite del Palelettra1 sono attesi tra il pubblico anche molti ragazzi delle scuole cittadine: Divulgheremo in questi giorni presso gli istituti scolastici l’invito a seguire le partite. Agli atleti rivolgo in particolare, avendo a mio volta vissuto nel mondo dello sport come giocatore e come educatore, l’augurio di divertirsi, proprio perché lo sport è condivisione e rispetto dell’altro." L'assessore Martelli ha concluso:

"Abbiamo messo a disposizione della Federazione e dell’Amicacci Abruzzo che cura l’organizzazione un impianto pulito, sicuro e accogliente. Pescara è una città che non fa differenze e vuole dimostrarsi all’altezza in ogni circostanza. Con questo spirito accoglieremo le squadre della Final4 ma anche delle altre importanti manifestazioni nazionali e internazionali che si terranno a Pescara nei prossimi mesi"

Ai dirigenti ed atleti dell'Amicacci Abruzzo è stata donata una sacca ufficiale del Giro d'Italia 2022 che sarà a Pescara per la partenza della tappa con arrivo a Jesi.