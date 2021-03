Weekend con il "Fight Clubbing" al Pala Giovanni Paolo II

Match di rientro per il fighter spoltorese e campione italiano Mattia Buccella. L’atleta del team D’Aloia sarà il protagonista del più grande evento italiano di sport da combattimento, A Pescara, dove incrocerà i guantoni contro il forte Francesco Tumminello, nella categoria 65 kg. Come riporta Spoltore Notizie, si tratta della stessa location e dell'identico ring dove il 27enne conquistò il titolo italiano nella categoria ‘Superleggeri’ due anni fa, combattendo contro Ismaele Bene.

Gli atleti Fight Clubbing saranno i protagonisti della terza stagione del primo Reality Italiano di Sport da Combattimento, che terminerà con le semifinali e le finali dei due Tornei a 4 di K-1 e di Muay Thai e con l’assegnazione dei due titoli del mondo della categoria -71.800 Kg. Alcune scene del reality, spiega Spoltore Notizie, saranno girate anche nel territorio di Spoltore e successivamente trasmesse su Rai Sport, alla presenza proprio del campione italiano Mattia Buccella.

“Il Fight Clubbing il 26 e 27 marzo 2021 porterà in scena gli 8 fighters più forti d’Italia per le finali dei due tornei Mondiali Wako e Wmc, mentre Venator FC offrirà al pubblico una card ricca di fighter italiani molto promettenti - così gli organizzatori - I due eventi saranno visibili domenica 28 marzo alle ore 21 sulle pagine Facebook di Fight Clubbing e Venator Fighting Championship. Uno streaming totalmente gratuito che rappresenta un grande sforzo in termini economici e organizzativi, in uno dei momenti più difficili della storia dell’umanità, per andare incontro alla passione dei fans e regalare momenti di pura emozione e adrenalina all’insegna dello sport”.