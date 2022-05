Ventotto atleti e diciannove match: tutto pronto per il Fight Clubbing international championship 2022

Tutto pronto per la 29esima edizione di Fight Clubbing, il più grande evento di sport da combattimento d'Italia. L'appuntamento è per sabato 14 maggio al Pala Giovanni Paolo II di Pescara: nell'ottagono targato Venator Fc11 andrà in scena anche il grande spettacolo delle Mixed martial arts. Due i titoli del mondo professionistico in palio: Davide Armanini proverà a difendere la corona dei pesi medi di kickboxing-K1 dall'assedio del campione greco Levan Gurili, mentre il campione Fabio Puce è chiamato a difendere la sua cintura nei super medi contro un altro grande, il thailandese Yodaprathaphi, il tutto anticipato dall’attesissimo match per la cintura venator e l’ingresso in Ufc (Ultimate fighting championship) tra i fighters italiani Michelangelo Colangelo e Stefano Paternò.

Sono 28 gli atleti che arriveranno da tutto il mondo per sfidarsi dalle 18 alla mezzanotte nell'arena del Pala Giovanni: 19 i match (due di pugilato, due di muay thai, cinque di K-11 e dieci di Mma). Incontri che potranno essere seguiti anche in diretta streaming mondiale con il commento del presentatore americano Garrett Fertig, su Ufg fight pass e sulla piattaforma Fight clubbing . L’evento, patrocinato dall’assessorato alle politiche sociali, mira a promuovere il progetto sociale UniversoDonna, fornendo un concreto e attivo supporto al mondo femminile: una campagna cominciata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, strutturata su un percorso annuo di sensibilizzazione e promozione della cultura della parità di genere e di contrasto della violenza sulle donne nelle sue varie manifestazioni, attraverso il coinvolgimento del centro antiviolenza Ananke, dietro lo slogan “Se vuoi fare il duro, fallo su un ring!”.