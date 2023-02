Fidelis Andria - Pescara, Plizzari vuole blindare la porta

Serie C Girone C

Zero gol subito tra Monterosi e Potenza, con il jolly di un’altra partita a porta inviolata da giocare ad Andria domenica prossima per il tris mai realizzato prima: Alessandro Plizzari vuole abituarsi ai clean sheet e ai risultati positivi del suo Pescara: “Sono due partite che non prendo gol? E’ merito della squadra, non mio. Se non prendo gol, significa che la squadra fa molto bene. Merito dei miei compagni e della difesa. L’Andria è ultima, vero, ma come quelle che stanno sotto avrà voglia di salvarsi e ci metterà qualcosa in più. Non commettiamo l’errore di guardare la classifica. Ci vuole umiltà e voglia di vincere”.

Il portiere del Delfino è tornato al top della forma dopo lo spavento di dicembre: a Monopoli la spalla dell'ex Milan è andata ko e si temeva un lungo stop e un intervento chirurgico. Incubo scongiurato dallo staff medico e dalla sua dedizione al lavoro, che lo hanno riportato in campo nel giro di un mese o poco più: “La spalla oggi sta bene. Ho cercato di rientrare il prima possibile perché ci tengo ad aiutare i compagni e aiutare il Pescara. Ho sacrificato le vacanze di Natale, ma l’ho fatto molto volentieri”.

Pescara terzo con le inseguitrici a distanza di sicurezza. Davanti il Crotone, però, ha preso il largo. Quale sarà l’obiettivo dei biancazzurri da qui alla fine della regular season? “Io penso che dobbiamo guardare giorno dopo giorno. Non guardo la classifica, chi c’è sopra e chi c’è sotto. Vorrei vivere le partite una dopo l’altra, senza fare conti. Quando inizi a fare i conti, allora è la volta buona che cominci a perdere punti per strada”.

Fidelis Andria - Pescara: le ultime e dove vederla in tv e in streaming

Colombo ritrova Brosco dopo la squalifica ma punta alla conferma di Boben e Ingrosso al centro della difesa. Gyabuaa-Kraja la coppia mediana, Merola e Delle Monache confermati sulle fasce in attacco, con Rafia trequartista e Vergani punta centrale. La Fidelis Andria ha ufficializzato l’arrivo dello svincolato Costa Ferreira, trequartista ex Teramo. Squalificato Dalmazzi (ex Notaresco), infortunati Ercolani e Pinelli. Fidelis Andria - Pescara sarà trasmessa in diretta, domenica 12 febbraio alle 17.30, su Eleven Sports.