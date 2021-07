Pescara fa festa fino a tarda notte per la vittoria dell'Italia all'Europeo

Pescara ha festeggiato fino a tarda notte la vittoria sofferta dell'Italia contro l'Inghilterra nella finale degli Europei.

Il trionfo degli azzurri è arrivato solo al termine della concitata serie di calci di rigore finali.

Nel capoluogo adriatico, subito dopo la vittoria sono iniziati caroselli, fuochi d'artificio e cori.

Migliaia le persone che, in auto, in scooter o a piedi, tra cori, trombette e bandiere, hanno invaso le vie della città. Letteralmente preso d'assalto il centro del capoluogo adriatico e, in particolare, largo Mediterraneo. Come riferisce l'Ansa Abruzzo, migliaia le persone presenti, nella maggior parte dei casi senza mascherina e non rispettando il distanziamento. In molti, per celebrare gli azzurri, hanno fatto il bagno nella Nave di Cascella. C'è perfino chi ha fatto il giro della fontana utilizzando i monopattini del servizio di sharing presente in città. Imponente la presenza delle forze dell'ordine, che hanno vigilato affinché non si verificassero disordini. A Palazzo di città, in piazza Italia, invece, la torre dell'orologio è stata illuminata con il tricolore.