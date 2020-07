Il socio sostenitore Fernando Masciopinto entra nella dirigenza del Pescara Basket. La notizia è stata ufficializzata oggi, giorno del compleanno di Masciopinto. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del sodalizio biancazzurro, Di Censo:

"Voglio ringraziare Fernando per l'impegno che darà quest'anno, ma che ha già dato in maniera determinante anche in passato e mi fa piacere che da questa stagione avrà anche un ruolo ufficiale all'interno della nostra società. Fernando è una bravissima persona e la sua serietà porterà sicuramente il suo mattoncino per andare avanti in questa avventura che speriamo sia l'inizio ed il proseguimento di una bella storia".