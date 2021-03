Federico Pucci in doppio tesseramento con Pescara Basket e Torre de’ Passeri

La società biancazzurra rivolge "un caloroso in bocca al lupo" al giocatore, "che comunque rimarrà a disposizione di coach Vanoncini anche per gli allenamenti, sicuri che trarrà il massimo giovamento da questa importante esperienza"

Doppio tesseramento, con Pescara Basket e Torre de’ Passeri, per Federico Pucci. Il giovane playmaker classe 2001, oltre che con i biancazzurri, disputerà la stagione 2020/2021 nelle file dell'ambiziosa formazione che sarà impegnata nel campionato di Serie C Silver Abruzzo-Marche-Molise.

La società del Pescara Basket rivolge "un caloroso in bocca al lupo" al giocatore, "che comunque rimarrà a disposizione di coach Vanoncini anche per gli allenamenti, sicuri che trarrà il massimo giovamento da questa importante esperienza".

A Torre de’ Passeri, considerata dagli addetti ai lavori una delle favorite alla vittoria finale nel campionato di Serie C Silver, Federico potrà ritagliarsi minutaggio e responsabilità significative e avere quello spazio di fondamentale importanza per la sua crescita. Sarà guidato da una gloria del basket pescarese come Alfredo Patricelli e avrà come compagno di squadra Peppe Febo.