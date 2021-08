Farmacia Sebastiani Volley Spoltore, parte la preparazione

La prima squadra con molta probabilità giocherà nel campionato di Prima Divisione, perché appare improbabile un ripescaggio in Serie D. Ecco le ragazze convocate da mister Peluso

Partirà domani, martedì 31 agosto, la stagione della Farmacia Sebastiani Volley Spoltore. Alle ore 19 ci sarà il raduno delle ‘lupe mannare’, nel parco don Alberto Mambella di Villa Raspa. Come spiega Spoltore Notizie, sono 17 le ragazze a disposizione di mister Sergio Peluso, confermato anche per questa stagione: Maria Cristina Raciti; Greta Cinosi; Ludovica De Filippo; Raffaella Damiani; Rafaella Sborgia; Marta Odorisio; Laura Di Marcantonio; Giulia Berardi; Sara Damiani; Francesca Panza; Caterina Raciti; Giulia Tuliani; Gaia Mastrangelo; Sabrina Passeri; Vanessa Lobolo; Aurora Colucci; Desireè Di Luzio.

A queste, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbero aggiungersi anche le ragazze in prestito: Asia Aceto e Alessia Semola. Il presidente Mirko Di Cesare ha confermato in blocco tutto lo staff tecnico che affiancherà Peluso: Arturo Caporale, Giorgio Pavone, Raffaella Damiani e Giada Di Muzio. La prima squadra con molta probabilità giocherà nel campionato di Prima Divisione, perché appare improbabile un ripescaggio in Serie D.