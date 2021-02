Il calciatore Fagioli (Juventus) canta "Pescarese Nomade", i tifosi biancazzurri lo insultano. Lui chiede scusa

Tifosi del Pescara scatenati ieri, martedì 23 febbraio, contro Nicolò Fagioli, calciatore della Juventus under 23 che l'altra sera ha esordito in Serie A nella partita contro il Crotone.

Sui social, nelle pagine del tifo biancazzurro e non solo, è diventato virale un video nel quale Fagioli canta, ballando con 2 ragazze, il ritornello "Pescarese noma-nomade" sulle note della nota canzone "Dragostea Din tei" di Haiducii.

Si tratta di uno dei cori da stadio intonato contro i pescaresi dalle frange più estremiste del tifo organizzato.

Vederlo e sentirlo cantato da un calciatore professionista della società italiana più importante fa specie. Dopo la valanga di insulti e di frasi offensive sui profili social di Fagioli sono arrivate le scuse del giovane centrocampista con una storia su Instagram:

"Ciao, sono Nicolò Fagioli, volevo dire che quel video vecchio è stato totalmente sbagliato ma non voleva insultare nessuno anzi... mai avuto niente contro Pescara e contro la vostra gente, ci mancherebbe! L'ammiro come società anche perché conosco molti giocatori che sono stati lì e me ne hanno sempre parlato bene! Era una canzone che avevo sentito in discoteca e pensavo fosse nulla di più! Ho capito oggi dopo i commenti che non era un bel video e l'ho subito eliminato! Mi scuso da parte mia a te e a tutta la gente di Pescara. Un abbraccio".

