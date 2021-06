Europei, Italia - Svizzera sarà trasmessa sul maxi schermo dello stadio del mare

Per assistere al secondo incontro della Nazionale di Mancini agli europei, fa sapere il Comune, è necessario prenotare online il proprio posto

16 giugno 2021 - È il giorno di Italia-Svizzera. Stasera la partita sarà trasmessa su maxi-schermo presso il Pescara City Summer, il villaggio dell'estate allestito presso lo Stadio del Mare, sul tratto di arenile di fronte a La Nave di Cascella. Come già in occasione della prima partita, bisogna prenotare il proprio posto collegandosi alla pagina facebook del Pescara City Summer. Questo per garantire l'osservanza delle prescrizioni anti-Covid.