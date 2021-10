Europei di basket sordi: il trionfo dell’Italia femminile

Una kermesse di grande successo per la città di Pescara e per tutto il circondario, visto che molti atleti hanno alloggiato anche negli alberghi di Montesilvano: i campionati europei di basket riservato ai sordi.

Non solo un successo organizzativo, ma anche agonistico: a trionfare sul parquet del Pala-Elettra è stata l’Italia femminile, che ha vinto l’oro sconfiggendo la Russia 63-61. Un sogno straordinario, che si è materializzato dopo una partita di grande sofferenza, al cospetto di una Russia solida e preparata. Le azzurre non hanno mai mollato e mai rinunciato a credere in un traguardo che pareva impossibile solo dieci anni fa, quando questa Nazionale è nata, quasi dal nulla.

La Russia è stata “tostissima” fin dall’inizio: le ragazze dell'est, all'impatto col match, hanno fatto valere la loro maggior fisicità mettendo in soggezione l'Italia (10-3 al 5').

Le azzurre hanno recuperato passo dopo passo, grazie ai tiri di Strazzari, alla ritrovata vena di Sorrentino e Sautariello, ma anche all'ottima mossa di coach Sara Braida che di fronte ai colossi russi ha scelto la strada dei tre piccoli per velocizzare il gioco e provare a correre (31-25 al 22').

Il terzo quarto si è chiuso con un solo punto da recuperare (45-44). Il sorpasso, atteso per 30', è arrivato all’inizio dell'ultimo periodo con Sorrentino, poi Strazzari ha piazzato la “bomba” del +4 (45-49), con l'Italia che è riuscita a prendere qualche punto di vantaggio (54-60 al 37') e a difenderlo con le unghie fino all'ultimo, pur sbagliando una marea di tiri liberi.

“Un cerchio che si chiude - ha detto commossa il dt Beatrice Terenzi - perché in casa ci siamo presentate, ai Mondiali di Palermo nel 2011, e in casa dieci anni dopo, abbiamo coronato il nostro percorso. Grazie alla federazione per aver creduto in noi, pensiamo di averli ripagati in questi anni e soprattutto ora che ci mettiamo al collo la medaglia d'oro".

Il coach Sara Braida: “Abbiamo dato una strigliata veemente nello spogliatoio all’intervallo. Eravamo convinte di doverla riprendere dal punto di vista psicologico e non dal punto di vista tecnico, perché le informazioni le avevano già tutte. Stava prevalendo la paura e, una volta tornate in campo, le ragazze hanno dimostrato il loro valore".