VIDEO | Enzo Imbastaro rieletto alla presidenza del Coni: sarà il terzo mandato

Il 71enne Enzo Imbastaro, ex assessore allo sport del Comune di Pescara, è stato riconfermato per la terza volta alla presidenza del Coni Abruzzo. Il dirigente avrà dunque il compito di gestire e guidare la ripartenza dello sport nella nostra regione durante il periodo della pandemia.

In una diretta Facebook per LaTvLab con il giornalista Paolo Sinibaldi, Imbastaro ha fatto il punto della situazione e ha illustrato il suo programma. Per poter rivedere la versione integrale (disponibile su YouTube) è sufficiente cliccare a questo link.