Imbastaro critica il nuovo Dpcm: "Norme dannose per le società"

Enzo Imbastaro critica il nuovo Dpcm, parlando senza mezze misure di "norme dannose per le società". Per il presidente regionale del Coni Abruzzo, che paventa un "possibile problema sociale", l'attività sportiva "ne risentirà", in particolare quella dilettantistica e di base. Ecco le sue parole, riportate dall'Ansa:

"Mi rendo conto che per le società con bacino sportivo provinciale e giovanile, le nuove normative possono costituire un grosso danno, ma ovviamente non spetta a me dare giudizi su tali aspetti".

Ciò che Imbastaro sostiene "è legato alla speranza che questa nuova situazione possa risolversi in poco tempo, perché il 2020 si sta ormai concludendo e c'è necessità anche di programmare il futuro. Alcune attività sono condizionate da ciò che il governo deciderà tra pochi giorni, mi riferisco alle palestre e alle piscine, con tutte le varie discipline che vi si svolgono al proprio interno".

E ancora: "Capisco che questo stato di incertezza non aiuta. Gli sport di carattere regionale che operano al fianco di federazioni e enti di promozione sportiva sono stati salvati, abbiamo confermato anche un evento importante sul territorio abruzzese come il campionato italiano Schoolboy di pugilato che si terrà a Pescara nel fine settimana, ma è chiaro che a livello provinciale e giovanile ci sono tanti punti da rivedere".