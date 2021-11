Endurance, Lorenzo Gagliardo chiude la stagione alla grande [FOTO]

Importanti risultati agonistici nell’endurance per lo spoltorese Lorenzo Gagliardo e il Team Ruella Endurance Stables, allenato da Giovanni Di Battista. Come si legge su Spoltore Notizie, nel weekend appena trascorso a Città della Pieve, in Umbria, si sono tenute le finali del circuito Mipaf giovani cavalli, oltre a categorie nazionali e internazionali.

Ebbene Gagliardo, su Sedilesu, ha conquistato l’argento con una media a crescere e un ultimo giro a quasi 21 km/h, mentre altre due medaglie sono arrivate grazie ai cavalli della scuderia Terzini: Maximus by Siss, condotto da Sara Carducci, e Wento Secondo, rispettivamente oro e argento nella classifica Mipaaf e Anica riservata ai cavalli di 7 anni.

Entrambi sono seguiti dal veterinario Carlo Di Battista. Nella Cei 1* 100 km, invece, Simonetta Leone e Belen Ruella si sono fermate al terzo giro.