VIDEO | Emergenza Covid, Ciminelli: "Ecco cosa dovrebbero fare le stazioni sciistiche"

Vi proponiamo questo breve stralcio di un'intervista al presidente regionale della federazione italiana sport invernali, Angelo Ciminelli, che lancia un vero e proprio appello alle stazioni sciistiche.

Emerge l'esigenza di dotarsi di un punto di primo soccorso, in prospettiva della riapertura degli impianti. L'obiettivo è quello di essere il più possibile autosufficienti, per evitare di appesantire il sistema sanitario in questo momento di emergenza Covid.

L'intervento di Ciminelli è stato effettuato nel corso di una diretta Facebook sugli sport invernali con il giornalista pescarese Paolo Sinibaldi, visionabile integralmente sulla pagina LaTvlab o cliccando QUI.