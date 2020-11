Il responsabile tecnico dello Spoltore Tikitaka scrive una poesia per i suoi allievi calciatori: "Torneremo presto" [VIDEO]

Un messaggio dedicato ai suoi allievi calciatori per dare speranza e forza in questo momento difficile, alla vigilia della chiusura di tutti i centri sportivi in Abruzzo per l'ordinanza sulla zona rossa. A postarlo sul suo profilo Facebook è l'ex calciatore ed attuale responsabile tecnico dello Spoltore Tikitaka Academy Eddy Farias.

Farias, con un passato nell'Avellino e nell'Ancona, ha dedicato un pensiero ed una poesia improvvisata, commosso e sotto la pioggia per l'ultimo giorno d'allenamento prima dello stop per il Covid, e che potrebbe anche essere l'ultimo allenamento del 2020.

Ci spogliamo e entriamo in campo..... Però oggi voglio condividere con voi questo post in diretta da Spoltore ...... Voglio farlo perché un giorno vorrò ricordarmi di questo giorno...di questo anno.... in questa vita..... Grazie a tutte le famiglie...a tutti i bambini...allo Spoltore .. allo staff... Grazie ! Speriamo di tornare a postare presto da un campo ..... Una piccola poesia

Nella vita umilta', volonta', tenacia e passione: questa deve essere la religione- esordisce- Ognuno dedicandosi a cio' che ama che sia tu uno studente o il Dalai Lama. Per noi un pallone, un bambino e un sogno e' tutto quello di cui abbiamo bisogno. Tecnica, tattica, testa e cuore, perche' nella vita sorrisi e piante significano amore.

L'allenatore chiede a tutti di combattere perchè presto si potrà tornare a correre insieme, giocare, vivere e vincere. Il pensiero è dedicato anche ai suoi colleghi che in tutto l'Abruzzo da domani rimarranno a casa.