Sua Eccellenza si presenta: venerdì il calendario del campionato con la Coppa dei Campioni d'Europa e Gravina

La Lnd Abruzzo approfitterà della giornata-evento per mettere in mostra, dalle 10 alle 16, la Coppa degli Europei conquistata a Wembley dagli Azzurri di mister Mancini, esposta in Piazzale Michelucci. Tutti i visitatori potranno entrare nello spazio all’aperto dell’Aurum per ammirare il trofeo ed avere una foto ricordo (firmando una liberatoria e consegnandola al fotografo presente sul posto, sarà possibile avere una copia digitale dello scatto, scaricabile dalla pagina Facebook ufficiale del Comitato Abruzzo.